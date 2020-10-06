Улицу Краснореченскую в Хабаровске доделают к концу октября Фото: Правительство Хабаровского края

Улицу Краснореченскую в Хабаровске доделают к концу октября. Сейчас объект готов на 90 процентов. Рабочие провели выемку грунта, устроили основание автотрассы, смонтировали новую ливневую канализацию и заасфальтировали проезжую часть.

- На сегодняшний день подрядчик занят обустройством тротуаров и остановочных карманов на отрезке от улицы Прогрессивной до улицы Богачева. На этом двухкилометровом участке продолжают восстанавливать газоны и наносить дорожную разметку, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

На ремонт Краснореченской направили в общей сложности более 600 миллионов рублей. Деньги выделили из федерального, краевого и городского бюджетов. Итогом работ стало расширение проезжей части до шести полос.

В этом году полностью обновили дорожное покрытие на замыкающем отрезке - от улицы Прогрессивной до Владивостокского шоссе. Общая ширина дороги составляет 22,5 метра.