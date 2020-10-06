Михаил Дегтярев поздравил тружеников агропромышленного комплекса Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев поздравил тружеников агропромышленного комплекса Хабаровского края. Торжественный прием организовали по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Лучшим представителям отрасли врио губернатора края вручил благодарственные письма.

- В условиях напряженной эпидемиологической обстановки в мире мы все больше осознаем, что сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность – важнейшие отрасли экономики России и Хабаровского края, основа здоровья его жителей. Во время поездки по районам я лично посетил многие сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия и увидел, что в агропромышленном комплексе трудится много предприимчивых и инициативных людей, которые любят свой край, свою землю и готовы развивать свое дело, - отметил Михаил Дегтярев.

Власти края создают условия для развития и стабильной работы агропромышленного комплекса. Господдержку оказывают по 40 направлениям. На сегодняшний день в крае работают 70 сельскохозяйственных предприятий, более 493 крестьянско-фермерских и 84,5 тысячи личных подсобных хозяйств, 406 садоводческих и дачных некоммерческих товариществ, 301 предприятие пищевой и перерабатывающей промышленности.