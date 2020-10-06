Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Михаил Дегтярев поздравил тружеников агропромышленного комплекса Хабаровского края

Торжественный прием организовали по случаю Дня работника сельского хозяйства
Александр ШТААЛЬ
КомментироватьОставить комментарий
Михаил Дегтярев поздравил тружеников агропромышленного комплекса Хабаровского края

Михаил Дегтярев поздравил тружеников агропромышленного комплекса Хабаровского края

Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев поздравил тружеников агропромышленного комплекса Хабаровского края. Торжественный прием организовали по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Лучшим представителям отрасли врио губернатора края вручил благодарственные письма.

- В условиях напряженной эпидемиологической обстановки в мире мы все больше осознаем, что сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность – важнейшие отрасли экономики России и Хабаровского края, основа здоровья его жителей. Во время поездки по районам я лично посетил многие сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия и увидел, что в агропромышленном комплексе трудится много предприимчивых и инициативных людей, которые любят свой край, свою землю и готовы развивать свое дело, - отметил Михаил Дегтярев.

Власти края создают условия для развития и стабильной работы агропромышленного комплекса. Господдержку оказывают по 40 направлениям. На сегодняшний день в крае работают 70 сельскохозяйственных предприятий, более 493 крестьянско-фермерских и 84,5 тысячи личных подсобных хозяйств, 406 садоводческих и дачных некоммерческих товариществ, 301 предприятие пищевой и перерабатывающей промышленности.