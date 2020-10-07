Обстановка в Хабаровском крае 7 октября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 7 октября, в Хабаровске без осадков, ночью +2 +4, днем +11 +13, ветер юго-западный 7-12 м/с. На юге региона днем преимущественно без осадков, ночью 0 +5, днем +10 +17, ветер юго-западный 7-12 м/с. В центральных районах днем преимущественно без осадков, ночью -7 +6, днем +7 +15, ветер юго-западный, северо-западный 5-12 м/с. На севере края без осадков, ночью -5 +4, днем +6 +13, ветер западный, северо-западный 5-13 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 7 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, в регионе общее число заражение коронавирусом 12 554. Из них вылечились 9985, скончались 108. За минувшие сутки в регионе выявили 78 новых случаев заражения.