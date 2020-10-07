В Хабаровске рассказали, куда звонить, если тепло не дали вовремя Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровске стартовал отопительный сезон. Напомним, 3 октября подача ресурса началась на социальных объектах, а с 8 октября батареи потеплеют в квартирах хабаровчан.

- Подготовка к отопительному сезону в городе прошла успешно. В общей сложности отремонтировали пять километров магистральных трубопроводов и 12 километров теплотрасс. Общие затраты составили более 900 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Если по каким-то причинам батареи в вашей квартире не нагрелись 8 октября, необходимо обратиться в диспетчерскую службу управляющей компании и ТСЖ. Также сообщения о недостатке тепла принимают по телефону единой дежурно-диспетчерской службы города 42-47-43, по телефону управления ЖКХ 41-99-53 и в Центре учета обращений граждан в сфере ЖКХ 38-03-80.

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