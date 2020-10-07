В Хабаровске с самолета сняли пьяных жителей Кемеровской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровске с самолета сняли пьяных жителей Кемеровской области. Мужчины в пьяном состоянии громко кричали, ругались бранными словами. При этом им было абсолютно не важно, кто перед ними находится – пассажиры или члены экипажа. Их просили успокоиться, но они на замечания реагировали агрессивно.

- Об авиадебоширах служба авиационной безопасности сообщила в дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту Хабаровска. По предварительной информации, мужчины – жители Кемеровской области 37 и 38 лет, находились на борту самолета. Воздушное судно должно было лететь по маршруту «Хабаровск-Новосибирск». Снять нарушителей с рейса решил командир воздушного судна, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Полицейские, прибывшие к самолету, доставили дебоширов в дежурную часть ЛОП в аэропорту города Хабаровска. В отношении них началось административное разбирательство. Правонарушителям грозит административный арест сроком до 15 суток.