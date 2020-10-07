Обстановка в Хабаровске 7 октября 2020: отключения воды, дорожные работы, заболеваемость Фото: Ольга КИВА

По данным на утро 7 октября 2020 года, в Хабаровске не зафиксировали отключений холодной воды. Горячей воды нет в доме №66 по улице Тургенева. За последние сутки в городе собрали и вывезли 40 кубометров мусора, эвакуировали семь неправильно припаркованных автомобилей, случилось 32 дорожных аварии, четыре возгорания.

- Дорожные работы сегодня проведут на улицах Краснореченская, Южная, Тихоокеанская и Шелеста, 202-ВДБ, а также в переулках Смены и Ульчский. Водителей и пешеходов просят корректировать маршруты своего движения, - рассказали в городской администрации.

За минувшие сутки коронавирус диагностировали у 45 жителей Хабаровска. Общее число заболевших с начала пандемии в краевом центре 8770 человек, за этот период умерло 108 человек. Горожан призывают соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.