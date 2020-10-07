Зоосад под Хабаровском отметит день рождения Фото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева

Зоосад «Приамурский» под Хабаровском отметит день рождения. Праздник состоится 11 октября. Начало в 12:00. Для гостей подготовили отличную программу времяпрепровождения. Самые модные сделают аквагрим, самые смелые пройдут по канатной дороге «Джунгли зовут», а самые творческие посетят мастер-классы.

- Желающие смогут сделать фигурки животных из природных материалов своими руками, расписать акрилом деревянные фигурки и изготовить нанайские куклы-обереги. В программе квест-игра, портретная анимация и лотерея, - рассказали в зоосаде.

К слову, для гостей также приготовили приятные подарки и сладости и другие приятные сюрпризы. Для тех, у кого 11 октября день рождения, вход бесплатный. Желающие могут поучаствовать в акции – принести до пяти килограммов овощей (кроме баклажан и плодово-ягодной продукции) и получить бесплатный билет. Акция действует до 15 октября.