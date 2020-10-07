В Хабаровском крае собираемость налогов возвращается к «докоронавирусному» уровню Фото: Вячеслав РЕУТОВ

В Хабаровском крае собираемость налогов возвращается к «докоронавирусному» уровню. Михаил Дегтярев обсудил эту ситуацию с руководителем Управления Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю Сергеем Ефремовым. Так, в консолидированный бюджет региона за восемь месяцев 2020 года поступило 56,6 миллиардов рублей налогов и сборов. Это ниже прошлогоднего уровня на 3 миллиарда рублей.

- Среди причин сокращения собираемости налогов снижением экономической активности из-за пандемии и налоговые послабления, которые получили предприниматели в этот период, - объяснил Сергей Ефремов.

Отметим также, что ранее специалисты давали прогнозы более пессимистичные. Ожидалось, что краевая казна недополучит 9,9 миллиарда рублей из-за пандемии. Тем не менее, к концу третьего квартала наметилась тенденция к росту налоговых поступлений.

Михаил Дегтярев со своей стороны заметил, что необходимо снижать административные барьеры для бизнеса. Также обсудили вопрос легализации микробизнеса - парикмахеров, мастеров маникюра, водителей такси, арендодателей. Для этой категории стала доступна возможность регистрации в качестве самозанятых.