В Хабаровске проезд на красный свет закончился травмами пассажира-школьника Фото: УМВД России по городу Хабаровску

В Хабаровске проезд на красный свет закончился травмами пассажира-школьника. Происшествие случилось на улице Краснореченская. По предварительной информации, машина Nissan Cube двигалась со стороны улицы Флегонтова в сторону улицы Индустриальная. В районе дома №159 иномарка проехала перекресток на красный свет и столкнулась автомобилем Toyota Cami, который двигался со стороны улицы Индустриальная в сторону улицы Флегонтова и разворачивалс на пешеходном переходе.

- В отношении автолюбителей вынесли определения. В результате аварии пострадал школьник, который находился в машине Toyota Cami. В момент происшествия он был пристегнут и при столкновении немного ударился головой, - рассказал информированный источник.

У обоих водителей при себе были водительские удостоверения. Оба были трезвы на момент аварии.

Автолюбителей Хабаровска убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения.