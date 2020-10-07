В Хабаровске по жалобам проверили больше 20 домов на готовность к зиме Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске по жалобам проверили больше 20 домов на готовность к зиме. Проинспектировать их на одном из аппаратных совещаний поручил Михаил Дегтярев. Члены комиссии посетили уже 21 дом. По каждому из них в прошлом году регулярно поступали жалобы. Последними адресами в списке стали пятиэтажки на улицах Шелеста, 77 и Тихоокеанской, 68.

- Здесь тепловой контур не нарушен, проведена обмотка труб. Все работает, температура на датчиках стабильная. Подготовка элеватора дома к зиме в среднем занимает два дня. Перед похолоданием управляющие компании и ТСЖ получат температурные графики и по ним будут работать всю зиму, - прокомментировал увиденное в теплоузле замначальника управления государственного жилнадзора Олег Кустов.

В доме №68 на Тихоокеанской зафиксировали частичное отсутствие изоляции теплоконтура. Перед зимой трубы обычно оборачивают специальным изоляционным материалом, который сохраняет тепло и саму трубу от внешнего воздействия. По документам все было готово, но работы провели некачественно.

Напомним, в крае подготовка к отопительному сезону вошла в финальную стадию. Жилфонд готов на 99%, коммунальные объекты - на 98%. Из 442 котельных запустили 60% объектов.