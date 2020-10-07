Штрафами пригрозили подрядчикам в Хабаровске, благоустраивающим скверы Фото: Администрация Хабаровска

Штрафами пригрозили подрядчикам в Хабаровске, благоустраивающим скверы. К решительным действиям власти перейдут, если будут сорваны сроки работ. Напомним, до конца октября в краевой столице строители должны сдать пять новых зон отдыха.

- Работы идут в сквере завода имени Серго Орджоникидзе в Кировском районе. После очередной комиссии выявили бруски со сколами, которые нужно заменить. Сквер на улице Стрельникова близ кинотеатра «Хабаровск» готов только наполовину. Здесь провели земляные работы, оформили альпийскую горку, начали укладывать брусчатку, а остального благоустройства на объекте пока нет, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Более достойный вид у сквера на улице Сергеевская в поселке Березовка. Здесь уложили брусчатку, установили лавочки и урны. Осталось смонтировать детский и спортивный городки, уложить резиновое покрытие. В 2020 году в Хабаровске благоустраивают также территории на улице Мате Залки и «Театральный сквер» в парке «Динамо».