Под Хабаровском высадят две тысячи саженцев кедра Фото: Управление лесами правительства Хабаровского края

Под Хабаровском высадят две тысячи саженцев кедра. Акция пройдет в предстоящую субботу, 10 октября. Участвовать в ней будут экологи и общественники. Новыми деревьями планируют засадить территорию площадью 0,5 гектара. В дальнейшем лесники проследят, чтобы деревья благополучно достигли зрелого возраста. Для этого в течение 3-4 лет за молодыми деревьями будут ухаживать.

- Поучаствовать в акции приглашают всех желающих. Карту посадок разметили на сайте, - сообщили в краевом комитете лесного хозяйства. – Хабаровский край присоединился к акции, как и другие регионы. В ходе кампании планируют высадить в общей сложности 40 миллионов деревьев.

Подобные мероприятия помогают привлечь внимание общественности к сохранению и восстановлению лесов. К слову, в некоторых районах посадки уже прошли – в Советской Гавани и поселке Уктур в Комсомольском районе школьники заранее посадили 300 саженцев рябины, клена, сосны, ели и боярышника.