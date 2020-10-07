В Хабаровском крае осудят получателя пособия по безработице Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае осудят получателя пособия по безработице. По предварительной информации, житель Николаевска-на-Амуре в апреле 2020 года обратился в Центр занятости населения с целью назначения ему пособия по безработице. Он оформил все необходимые документы для признания его безработным, а спустя неделю трудоустроился в коммерческую организацию, где ежемесячно получал заработную плату.

- Вместе с тем, подозреваемый не уведомил центр занятости о своем трудоустройстве, скрыв данный факт. За три месяца мужчина успел получить пособие по безработице на общую сумму 55 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

В отношении фигуранта возбудили и расследовали уголовное дело по статье «Хищение денег при получении пособий путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат». Сам обвиняемый вину признал. Материалы находятся в суде на рассмотрении. За совершенное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде ареста сроком до четырех месяцев.