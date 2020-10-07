В Комсомольске задержали 45-летнего хулигана, заминировавшего Центр занятости Фото: Мария ЛЕНЦ

В Комсомольске -на- Амуре задержали 45-летнего хулигана, заминировавшего Центр занятости. По предварительной информации, злоумышленник позвонил в дежурную часть полиции и сообщил об опасности в здании.

- На место происшествия направили все экстренные службы. Из помещений эвакуировали в общей сложности 20 человек. В ходе обследования помещения и прилегающей территории взрывчатых веществ и подозрительных предметов обнаружено не было, - рассказали в полиции Комсомольска -на- Амуре.

Вскоре нарушителя спокойствия удалось задержать. Мужчина дал признательные показания, объяснив свой поступок хулиганскими побуждениями.

Напомним, ранее неизвестные «минировали» детские сады в Хабаровске. Сотрудники и воспитанники учреждений спешно покидали помещения. Здания обследовали на наличие опасных и взрывчатых предметов, но ничего подозрительного в итоге не находили.