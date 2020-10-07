В Биробиджане стартовал отопительный сезон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вчера, 6 октября, в Биробиджане стартовал отопительный сезон. Энергетики традиционно начали с подключения социальных учреждений. Работы по запуску отопления проводят в рамках утвержденного графика.

- Необходимо планомерно подключать социальные объекты и многоквартирные дома к теплу, - подчеркнул мэр Биробиджана Александр Головатый. - У теплоснабжающих и ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний есть график подключения жилфонда к теплу. Его необходимо соблюдать, чтобы не допустить внештатных ситуаций.

Напомним, подключение к теплу проходит в несколько этапов. В жилые дома, административные и промышленные здания тепло поступит после того, как подключат лечебные и детские дошкольные учреждения, школы. На подключение многоквартирников обычно дается от семи до 10 дней. Если в течение этого времени в вашей квартире тепло не подключили, надо обращаться в управляющую компанию и уточнить, провели ли они необходимые работы, повернули ли заглушки.