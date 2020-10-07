В Хабаровском крае молодежные и детские объединения получили шесть миллионов грантов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровском крае молодежные и детские объединения получили шесть миллионов. Таков результат конкурса на гранты Губернатора. Всего было подано 20 заявок, на рассмотрение экспертной комиссии допустили 15 инициатив. При оценке проектов учитывали их социальную значимость, инновации, наличие софинансирования, партнерства, ресурсного обеспечения.

- Победили семь организаций, которые предоставили проекты, направленные на вовлечение молодежи в добровольческое движение, поддержку талантливых ребят, популяризацию здорового образа жизни, традиционных семейных ценностей и ответственного родительства, - сообщили в главном управлении внутренней политики края.

Среди получателей финансовой поддержки Хабаровское региональное отделение всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности», «Союз молодежи Хабаровского края», общественная молодежная организация «Волонтеры Нижнеамурья».