«Ростелеком» провел мероприятие по информационной безопасности для государственных организаций и бизнес-сообщества Хабаровска

Фокусируемся на бизнесе и решаем задачи кибербезопасности с помощью управляемых сервисов

В Хабаровске состоялось мероприятие в рамках масштабного роуд-шоу «КиберДрайв», которое посвящено вопросам защиты от цифровых угроз и хакерских атак и охватывает 60 городов России. В «КиберДрайве» приняли участие представители крупнейших государственных, промышленных и коммерческих организаций города.

Открыло мероприятие выступление Елены Хитровой, директора Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком». Она осветила проблематику вопросов защиты от кибератак и рассказала о подходах «Ростелекома» к решению этой задачи у заказчиков.

Тему продолжила Ксения Садунина, консультант отдела экспертного пресейлаSolar JSOC, чье выступление содержало ряд практических советов в отношении того, как определить уровень актуальных угроз для каждой конкретной организация и спланировать бюджеты на информационную безопасность так, чтобы не потратить их на объективно избыточные средства защиты.

Сообщество киберпреступников неоднородно по уровню квалификации и сложности используемых инструментов атак. Поэтому необходимо «знать врага в лицо», выбирая средства защиты исходя из того, какие категории злоумышленников, как правило, атакуют организацию конкретного типа. Так, коммерческие структуры и банки часто становятся объектом интереса киберкриминала – преступных группировок, ориентированных на прямой вывод финансовых средств, шифрование данных с помощью вирусов с дальнейшим требованием выкупа и т.п. Что же касается государственных организаций, то они сталкиваются и с деятельностью кибернаемников, взламывающих ИТ-инфраструктуры с целью длительного шпионажа и кражи конфиденциальной информации.

Не секрет, что приобретение и интеграция средств защиты от киберугроз требует серьезных затрат и команды специалистов, которые будут отвечать за обновление политик безопасности и техническое сопровождение решений. В то же время, возможный ущерб для организации от успешной кибератаки также невозможно игнорировать. Разрешить эту дилемму помогает сервисная модель использования технологий информационной безопасности, которая экономически выгоднее традиционного проекта внедрения.

Платформа управляемых сервисов кибербезопасностиSolarMSS, которую «Ростелеком» предлагает использовать как альтернативу покупке дорогостоящих решений, включает различные технологии для защиты от широкого круга хакерских атак. Сервисы SolarMSS защищают корпоративную почту от спама и фишинговых писем с вредоносными вложениями, сайт компании – от взлома и DDoS-атак, направленных на то, чтобы сделать его недоступным для пользователей, ИТ-инфраструктуру компании – от сетевых атак, способных привести к полной компрометации ресурсов и конфиденциальных данных организации, остановке бизнес-процессов и хищению денежных средств. При этом сервисы SolarMSS позволяют защитить не только головную компанию, но и распространить общие политики безопасности на всю филиальную сеть организации.

За эксплуатацию и обновление средств защиты SolarMSS отвечает команда аналитиков, обеспечивающая клиентам непрерывную защиту от кибератак в режиме 24×7, а подключение сервисов занимает всего несколько недель – в противоположность установке систем защиты непосредственно в организации, которое требует до полугода работ. Вся отчетность и статистика работы сервисов кибербезопасности отображается в личном кабинете Solar MSS.

Однако, как отметили эксперты «Ростелекома», защита от хакерских атак – это только половина задачи по обеспечению информационной безопасности, следует уделять внимание и собственным сотрудникам. По статистике, около 70% сложных атак начинаются с фишинга – письма с вредоносным вложением или ссылкой на мошеннический сайт. Попавшись на удочку злоумышленников, сотрудники фактически открывают хакерам доступ к ресурсам компании. Поэтому очень важно регулярно проводить обучения, которые помогут распознать вредоносное письмо, - а затем контролировать, насколько сотрудники усвоили полученные знания с помощью специализированных тестовых рассылок. Для этого «Ростелеком» предлагает использовать специализированный сервис SecurityAwareness – даже разовые проверки позволяют существенно повысить бдительность людей, работающий с ценной корпоративной информацией.

Еще одной серьезной проблемой, связанной с сотрудниками организаций, являются утечки информации. Помимо репутационного ущерба, в результате подобного инцидента компания может столкнуться с оттоком клиентов к конкурентам, утрате коммерческой тайны и проверками со стороны регуляторов. Выявлять и предотвращать утечки позволяют решения класса DLP, такие как SolarDozor, о возможностях которого рассказала диектор центра продуктов SolarDozor Галина Рябова. Она также подчеркнула, что SolarDozor на практике многочисленных проектов подтвердил эффективность в выявлении не только нелегитимной передачи конфиденциальных данных, но и других инцидентов, связанных с действиями сотрудников против компании – мошенничеств, сговоров, коррупции и т.п.

Среди городов-участников «КиберДрайва» – 6 городов Дальнего Востока, 9 октября онлайн-семинары роуд-шоу пройдут в Благовещенске, Магадане, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске и Якутске. Участие бесплатное, по предварительной регистрации на сайте мероприятия.