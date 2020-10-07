В Хабаровском крае затраты на физическую культуру и спорт в 2020 году 3,5 процента от бюджета ФОТО: Александр Янышев

Михаил Дегтярев принял участие в заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, которое в режиме видеоконференцсвязи провел Президент России Владимир Путин. Участники совещания обсудили итоги реализации стратегии развития физкультуры и спорта до 2020 года и цели на предстоящее десятилетие. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Владимир Путин подчеркнул, что число людей, занимающихся спортом регулярно, выросло начиная с 2009 года в 2,5 раза. Сейчас этот показатель составляет примерно 43 процента. Также внимание акцентировали на мерах, которые помогут людям сохранить физическую активность, поддержат стадионы, спортклубы, секции при форс-мажорных обстоятельствах. Обратили внимание на расширение сети небольших спортплощадок в шаговой доступности.

По оценкам специалистов, в Хабаровском крае затраты на физическую культуру и спорт в 2020 году составляют 3,5 процента от бюджета. Это 4,6 миллиарда рублей с учетом средств на капитальное строительство.