В селе Новый мир Хабаровского края обновили центральную площадь ФОТО: краевое минЖКХ

В селе Новый мир Хабаровского края обновили центральную площадь. Также новые общественные пространства появились в селах Богородское, Некрасовка и Ильинка, где сделали пешеходную зону, площадь Славы и баскетбольную площадку. Работы выполнили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

- На всех обновленных площадках местные власти провели праздники для жителей. Например, в Ильинке и Богородском для односельчан выступили творческие коллективы, на Площади Славы в Некрасовке возложили цветы павшим воинам и почтили их память минутой молчания, а в селе Новый мир открытие центральной площади отметили с размахом – концертом и фейерверками, - рассказали в краевом министерстве ЖКХ.

Напомним, в рамках того же нацпроекта обустроили в Заозерном спортплощадку, в Гаровке-1 сквер «Радость», в Матвеевке аллею Памяти и небольшую площадь в Бычихе.