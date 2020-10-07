В Хабаровском крае компанию оштрафовали на полтора миллиона рублей за взятку диспетчерам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае компанию оштрафовали на полтора миллиона рублей за взятку диспетчерам подразделения железной дороги. По предварительной информации, нарушение обнаружили во время прокурорской проверки, целью которой было соблюдение законодательства в сфере противодействия коррупции в деятельности коммерческой фирмы.

- Выяснили, что с сентября 2016 по апрель 2019 заместитель генерального директора организации передал маневренным диспетчерам железнодорожной станции «Хабаровск II» взятку на общую сумму 29 700 рублей. За это вознаграждение последние содействовали в своевременной подаче вагонов, прибывающих в адрес фирмы, - рассказали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Уголовное дело в отношении одного взяткополучателя прекращено в связи со смертью обвиняемого, второго фигуранта суд лишил свободы на полтора года. Кроме того, заместителю директора компании назначили штраф в 60 тысяч рублей.