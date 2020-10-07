В Хабаровске нашли перспективные районы для жилищного строительства Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске нашли перспективные районы для жилищного строительства. Накануне этот вопрос обсудили представители краевого минстроя и городского департамента архитектуры, строительства и землепользования. Работу выполнят в рамках регионального проекта «Жилье», цель которого увеличить объемы жилищного строительства на всей территории края и города.

- К 2024 году показатель ввода жилья по Хабаровскому краю планируют увеличить с выходом на 352 тысяч квадратных метров. К 2030 году он должен составить 400 тысяч квадратных метров, - сказал Андрей Чекулаев, и.о. министра строительства Хабаровского края.

На сегодняшний день наиболее перспективное направление для застройки в городе - это район «Ореховой сопки». Также под массовое строительство рассматривают территории района аэродрома ДОСААФ, где можно возвести 1,2 миллиона квадратных метров жилья, шестой и седьмой микрорайоны, расположенные в северной части Хабаровска, способные вместить до 400 тысяч квадратных метров жилплощадей.