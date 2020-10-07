Гребень амурского паводка в Хабаровском крае подошел к селу Богородское Фото: Правительство Хабаровского края

Гребень амурского паводка в Хабаровском крае подошел к селу Богородское. Уровень воды у населенного пункта сегодня, 7 октября, 501 сантиметр. Это выше отметки опасного явления. По прогнозам гидрологов, вода в реке в ближайшие дни может подняться до 510 - 530 сантиметров. Об этом сообщили в Хабаровском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Гребень паводка миновал Комсомольск-на-Амуре. Вода у города юности убывает, но очень медленно. Тем не менее, власти пока сохраняют режим максимальной готовности. Ожидается, что следующей точкой, где вероятны подтопления, станет Ульчский район, а затем Николаевский.

Отметим также, что к концу недели отметки, близкие к опасным, ожидаются около села Тахта. В этом населенном пункте подтоплены пять приусадебных и один земельный участок, один отрезок автодороги. Не исключена вероятность подтоплений в селе Маго.