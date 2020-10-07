Браконьеры в Хабаровском крае продолжают уничтожать подорванную популяцию лосося ФОТО: Заповедник «Комсомольский»

Браконьеры в Хабаровском крае продолжают уничтожать подорванную популяцию лосося. Злоумышленники промышляют днем, надеясь, что останутся безнаказанными. Тем не менее, госинспекторы продолжают патрулировать территории, находят орудия лова и вычисляют их хозяев.

- В конце сентября провели рейды на территории заказника «Баджальский». В частности патрулировали восточную часть ООПТ и водоохранную зону от устья реки Баджал вдоль реки Амгунь. Нарушителей не пугает привлечение к административной и уголовной ответственности, хотя штрафы исчисляются десятками тысяч, а на ООПТ суммы увеличиваются вдвое, - рассказали в заповеднике «Комсомольский».

Итогом рейдов стало задержание нарушителей порядка, которых выявили на Баджале. В отношении них составили административные протоколы, орудия лова изъяли, начались разбирательства. Сейчас открыт сезон охоты на некоторых зверей и птиц. Поэтому госинспекторы усилили оперативные группы, организовали внеплановые выезды и на другие подконтрольные ООПТ.