Обстановка в Хабаровском крае 8 октября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Ольга КИВА

Сегодня, 8 октября, в Хабаровске без осадков, ночью +2 +4, днем +13 +15, ветер юго-западный 6-11 м/с. На юге края без существенных осадков, ночью 0 +7, днем +10 +15, ветер юго-западный 7-12 м/с. В центральных районах без осадков, ночью -7 +5, днем +9 +17, ветер юго-западный 4-12 м/с. На севере края без существенных осадков, температура ночью -5 +4, днем +6 +14, ветер юго-западный, северо-западный 4-14 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 10 до 15 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, общее число заражений коронавирусом 12641. Из них вылечившихся 10042, скончавшихся 110. За последние сутки диагностировали заболевание у 87 человек.

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