В Хабаровском музее покажут экзотическую страну Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Хабаровском музее покажут экзотическую страну в картинах. Открытие выставки «Индия» состоится 8 октября. На ней представят творчество членов Союза художников России Алексея Авдеева и Владимира Листрового.

- На выставке будет более 70 работ, ставших своеобразным творческим итогом международной пленэр-экспедиции ART-ECO 2019-2020. Она была организована Санкт-Петербургским центром гуманитарных исследований и Shryansy International (Индия). В проекте приняли участие 75 художников из 18 стран, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Выставка будет работать до 25 октября в Гродековском музее. Стоимость билета варьируется от 90 до 250 рублей. Для гостей музея 9, 20 и 23 октября 2020 года с 16:00 проведут мастер-классы по живописи, стоимость участия 50 рублей. Предварительно нужно записаться по номеру телефону (4212) 46-09-58.