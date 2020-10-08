Серьезные штрафы ввели в Еврейской автономии Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Большие штрафы выпишут в ЕАО за несоблюдение санитарно-гигиенических требований. К такой мере в регионе прибегли в связи с подъемом заболеваемости ОРВИ и участившимися новыми случаями заражения COVID-19.

Жителей области призывают соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. В частности меры предосторожности нужны при нахождении в общественном транспорте, торговых центрах и магазинах, кафе и ресторанах, медицинских учреждениях, аптеках.

- Научные исследования доказали, что маска снижает риск заражения, в том числе возможность заразить другого человека. В августе этого года в статьи 6.2 КоАП России «Незаконное занятие народной медициной» и 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» внесли изменения. За нарушение санитарно-гигиенических требований штрафы для должностных лиц от 50 000 до 150 000 рублей, для юридических – от 200 000 до 500 000 рублей, – отмечает Павел Копылов, руководитель Управления Роспотребнадзора по ЕАО.