В ЕАО в проходящего мимо дома несовершеннолетнего попала пуля Фото: Иван ВИСЛОВ

В ЕАО в проходящего мимо дома несовершеннолетнего попала пуля. По версии следствия, выстрел произвел 57-летний мужчина. Ему уже предъявили обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По решению суда на время разбирательств он будет находиться под домашним арестом.

- По предварительной информации, пострадавшего с огнестрельным ранение груди 4 октября 2020 года доставили в больницу. Ему оказали квалифицированную медицинскую помощь. В настоящее время жизни потерпевшего ничего не угрожает, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Следствие установило, что фигурант находился во дворе своего частного дома, расположенного в селе Ленинское. Он произвел выстрел из мелкокалиберного оружия. Пуля вылетела за пределы двора и попала в несовершеннолетнего, который шел по улице. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, оружие изъято, назначены баллистическая, трасологическая и судебно-медицинская экспертизы.