ОРВИ держит Хабаровск в напряжении Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Ситуацию с заболеваемостью обсудили участники заседания городского оперативного штаба по мониторингу и принятию экстренных мер, связанных с распространением COVID-19. ОРВИ держит Хабаровск в напряжении. На сегодняшний день ситуация стабилизировалась, но школьники продолжают болеть. Специалисты городского управления образования держат ситуацию на контроле, проводят проверки на предмет соблюдения противоэпидемических мер.

- Сейчас занятия приостановлены в пяти, в которых занимаются 142 ученика. В гимназии №7 закрыт один класс, в котором у ребенка был диагностирован COVID-19, но 8 октября ребята там уже выйдут на учебу, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

На карантин по коронавирусу закрыты три группы в двух детских садах. Трое заболевших малышей заразились в своих семьях от больных родственников. Два случая зарегистрировали в садике №190 и один – в садике №191. Из-за заболеваемости воспитанников ОРВИ временно закрыты две группы в детсаду №5 и по одной в садиках №№191 и 36.