Не хотел работать и попал под арест житель Хабаровского края Фото: УФССП по ЕАО

Не хотел работать и попал под арест житель Хабаровского края. Изначально мужчина попал в поле зрения правоохранителей, потому что не платил алименты. Его привлекли к административной ответственности, суд назначил наказание в виде обязательных работ.

- Однако эта мера ожидаемого результата не дала - в установленный период гражданин не выходил на работу без уважительной причины, от судебного пристава-исполнителя скрывался, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

В отношении должника составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном за уклонение от отбывания обязательных работ. В этот раз в качестве наказания ему назначили ареста на срок пять суток. Данное наказание не освобождает его от отработки обязательных работ.

Жителям края напоминают о необходимости контролировать свои долги, вовремя оплачивать задолженности.