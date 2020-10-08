Кошелек с крупной суммой денег пропал у покупателя в магазине Хабаровска Фото: Тимур ХАНОВ

Кошелек с крупной суммой денег пропал у покупателя в магазине Хабаровска. По предварительной информации, мужчина выбирал товар и оставил кошелек на прилавке. Через несколько минут горожанин вернулся, однако портмоне уже не обнаружил. Пострадавший оценил ущерб в 50 тысяч рублей.

- Найти злоумышленника смогли с помощью записи с видеокамер. Им оказался 41-летний местный житель. В этом году его уже привлекали к уголовной ответственности за кражу. Похищенные денежные средства фигурант потратил на собственные нужды, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении фигуранта уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет. На время разбирательств фигурант будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.