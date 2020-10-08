Михаил Дегтярев встретился с главой объединения организаций профсоюзов Хабаровского края Фото: Вячеслав РЕУТОВ

Михаил Дегтярев встретился с главой объединения организаций профсоюзов Хабаровского края. Галина Кононенко рассказала, что при поддержке профсоюзов в прошлом году удалось вернуть работникам 32 миллиона рублей. На такую сумму в крае выявили недоначисленной заработной платы, нарушений при льготном исчислении пенсии.

- Во время встречи глава регионального профобъединения посетовала, что заниматься вопросами нарушений трудовых прав приходится в том числе из-за нехватки кадров в трудовой инспекции. Она отметила, что часто люди, столкнувшиеся с нарушением их трудовых прав, не успевают своевременно обратиться в суд из-за того, что документы слишком долго лежат в подразделениях Государственной инспекции труда, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Галина Кононенко также предложила вариант борьбы с выросшей на фоне пандемии COVID-19 безработицей. Существующий регламент позволяет при отсутствии образования подтвердить определенные профессиональные навыки. Имея на руках сертификат, человек может трудоустроиться. Есть вариант, при котором краевое правительство могло бы взять на себя расходы на такие сертификаты.