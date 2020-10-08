В Хабаровске стартовала регистрация на Кубок города по компьютерному спорту

Киберспортсмены будут соревноваться в дисциплинах Dota 2 и Tekken 7.

Стартовала регистрация на Кубок города Хабаровска по компьютерному спорту 2020.Киберспортсмены будут соревноваться в дисциплинах Dota 2 и Tekken 7. В виде отдельного специального турнира пройдут соревнования по Counter-Strike: GlobalOffensive. Подать заявку на участие можно до 11 октября включительно. Организатором соревнований выступила Федерация компьютерного спорта Хабаровского края при поддержке компании «Ростелеком».

- Киберспорт развивается невероятными темпами, его популярность ежегодно растет.В Хабаровске мы тоже наблюдаем огромный интерес к игровой индустрии, поэтому ежегодно поддерживаем кибертурниры в нашем регионе, – прокомментировала Елена Хитрова, директор Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

Соревнования пройдут в два этапа: до конца октября отборочные бои в онлайн формате и финал 31 октября на сцене концертного зала КСК «Арсеналец».Финальные матчи пройдут по олимпийской спортивной системе, при которой за кубок победителя борются два лучших участника. Возрастные ограничения для участников:Dota 2, Tekken 7 – «14+»;Counter-Strike: GlobalOffensive– «18+».

- Мы очень рады старту регистрации на наш главный ежегодный турнир! Это уже 4 Кубок города Хабаровска, направленный на выявление лучших команд нашего региона. Несколько лет назад мы поставили для себя очень амбициозную задачу – популяризовать компьютерные игры как спорт и повысить мастерство за счет увеличения соревновательной практики. И теперь ежегодно мы проводим различные турниры, всякий раз доказывая общественности, что киберспорт уже не просто развлечение, это индустрия будущего, – рассказал Михаил Репка, председатель Хабаровского краевого отделения всероссийской общественной организации «Федерация компьютерного спорта России».

Регламент турнира и подробности здесь. Ссылка для регистрации на турнир здесь.