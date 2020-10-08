Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 8 октября 2020: лечатся 95 пациентов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на утро 8 октября 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре находятся 240 человек. Из них у 95 человек подтвержден covid-19. За сутки выписали по выздоровлению пять человек, госпитализировали четырех.

- В реанимационном отделении находится 15 пациентов. У пяти человек, контактировавших с заболевшими, только подозревают сovid-19. Также лечение получают лечение 140 пациентов, у которых диагностирована внебольничная пневмония. За последние сутки госпитализировали 26 человек, у которых выявлено это заболевание, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Амбулаторно лечатся 29 пациентов с covid-19, из них пятеро – это дети. Выписанных по выздоровлению нет. Горожан убедительно просят соблюдать противоэпидемиологические меры – масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, дезинфицируйте гаджеты. Людям старше 65 лет и с хроническими заболеваниями рекомендуется избегать мест массового скопления людей.