Упавшего в воду рыбака спасли в Еврейской автономии Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В Еврейской автономии ночью спасли рыбака, выпавшего из лодки. По предварительной информации, о происшествии в службу спасения сообщила супруга пострадавшего. Она рассказала, что муж находится в воде, держится за дерево и не может самостоятельно выбраться. Подмога отправилась в село Владимировка.

- К месту происшествия на спасательном катере прибыли инспекторы ГИМС Александр Колос, Виктор Панков и Сергей Ефисов. Спасатели достали пострадавшего из воды, оказали доврачебную помощь, обогрели в служебном автомобиле, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Позже выяснилось, что мужчина на лодке проверял рыболовные сети, расставленные им же, на озере рядом с селом Владимировка. Он случайно упал в воду, забраться в лодку не смог. Начал звать на помощь, крики услышала жена, находившаяся на берегу, которая потом и вызвала спасателей.