В Хабаровске иномарка врезалась в световую опору и рекламный щит Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Вчера, 7 октября, в Хабаровске на улице П.Л. Морозова машина Toyota Allion выехала за пределы дороги. По предварительной информации, автомобиль двигался со стороны улицы Радищева в сторону улицы 65-летия Победы. Водитель проезжал в районе временных дорожных знаков 1.25 «Дорожные работы» и 4.2.2 «Объезд препятствия слева» на высокой скорости, не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части. После этого иномарка врезалась в опору рекламного щита и световую опору.

- В результате аварии пострадали два человека. Женщины на момент происшествия находились в салоне иномарки. У одной из них ушиб мягких тканей правого коленного сустава, ушиб мягких тканей головы, у второй - переломы грудных позвонков, - рассказал информированный источник.

Личность водителя иномарки сразу установить не удалось. По данному инциденту идут разбирательства.