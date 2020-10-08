В Биробиджане обновляют дорожную разметку Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане обновляют дорожную разметку. Внимание в первую очередь участкам, расположенным рядом со школами. Работу выполняют по муниципальному заказу управления ЖКХ. Пока рабочие усиленно трудятся на основных дорогах областного центра.

- Дорожники обновляют дорожную разметку и пешеходные переходы. В приоритете – улицы, рядом с которыми располагаются образовательные учреждения, - прокомментировал глава администрации Биробиджана Александр Головатый.

Подобные меры позволяют обеспечить безопасность дорожного движения в Биробиджане. На сегодняшний день работы выполнили уже на улицах Пионерская, Октябрьская, Шолом- Алейхема, Пушкина и не только.

В городе также началась уборка мусора с прибордюрных полос, также подметают автодороги. Так же поставлена задача навести порядок на улице Петренко в микрорайоне Сопка.