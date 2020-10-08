Пожилым людям в Хабаровском крае оформят ежемесячную денежную выплату Фото: Мария ЛЕНЦ

Пожилым людям в Хабаровском крае оформят ежемесячную денежную выплату. Речь идет о сумме в 720 рублей. Она полагается женщинам в возрасте 55+ и мужчинам старше 60 лет.

- Получателями этих средств являются более 160 тысяч людей старшего поколения, проживающих на территории региона, - рассказали в министерстве социальной защиты населения края. - Ежемесячная денежная выплата оформляется с месяца обращения за ее предоставлением, но только после наступления права на ее назначение, то есть после исполнения 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно.

Деньги можно получить одним из удобных способов - на банковскую карту или через отделение почтовой связи. Чтобы оформить выплату нужно обратиться в центр социальной поддержки населения по месту жительства, в МФЦ либо оформить выплату через краевой портал «Услуги27». Более подробная информация по телефону горячей линии министерства: (4212) 32-64-93.