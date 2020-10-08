Михаил Дегтярев ответил на вопросы глав городов и сел Хабаровского края ФОТО: Александр Янышев

Михаил Дегтярев ответил на вопросы глав городов и сел Хабаровского края. Встреча прошла в краевом центре «Созвездие». Присутствовал на ней также почти весь состав правительства края. К слову, врио губернатора подчеркнул, что за почти 3,5 месяца работы побывал во всех районах и вник в проблемы территорий.

Среди ключевых вопросов большие различия в экономическом развитии и бюджетной обеспеченности, износ учреждений социальной сферы и плохие дороги. Напомним, по поручению Михаила Дегтярева уже ремонтируют дорогу «Новый Ургал – Чегдомын», участок дороги «Комсомольск – Березовый» и другие объекты.

- За время встречи Михаил Дегтярев почти за три часа ответил на 48 вопросов. Самые острые из них касались медицины и ЖКХ. Например, глава села Лидога Нанайского района попросил построить амбулаторию, которую им обещают уже несколько лет. Михаил Дегтярев дал соответствующее поручение краевому министерству здравоохранения, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.