В жилых домах Хабаровска стартовал запуск отопления Фото: Администрация Хабаровска

В жилых домах Хабаровска стартовал запуск отопления. Процесс заполнения системы энергоресурсом займет некоторое время, так как дома подключают поочередно. Ко вторнику следующей недели батареи должны потеплеть во всех квартирах.

- На сегодняшний день отопление дали во всех социально-культурных объектах. Запуск отопления в жилые дома стартовал сегодня, 8 октября. Их в городе более четырех тысяч. Запуск идет планомерно, небольшие проблемы наблюдаются только в шести домах, расположенных в разных районах города, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним также, что к старту отопительного сезона жилищники подготовились загодя. Летом сантехники чинили элеваторные узлы и тепловые пункты в домах. В квартирах и подъездах ремонтировали и промывали батареи, меняли стояки, утепляли двери входных групп и окна.