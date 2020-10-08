В ЕАО привезли 40 доз вакцины от коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ЕАО привезли 40 доз вакцины от коронавируса. Первые прививки планируют поставить уже на следующей неделе. Вакцинацию сначала пройдет медперсонал инфекционного госпиталя, который непосредственно работает с больными COVID-19.

- Специалисты отмечают, что иммунизация противопоказана лицам старше 65 лет и детям, а также людям с хроническими заболеваниями сердца, эндокринной системы и почек, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Напомним также, что безопасность вакцины подтверждена регистрацией ее как биологического препарата, рекомендуемого к применению для профилактики заражением COVID-19. Она работает по принципу любой другой вакцины: ослабленный штамм вируса заставляет организм выработать антитела, что создает защиту организма.

Когда вакцина поступит в массовое производство, участковые терапевты составят списки проживающих на территории лиц, подлежащих иммунизации. Вакцинация пройдет как обычная прививочная кампания против гриппа.