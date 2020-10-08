В Хабаровском крае устанавливают обстоятельства происшествия с тремя рыбаками Фото: Олег ЗОЛОТО

В Хабаровском крае устанавливают обстоятельства происшествия с тремя рыбаками. Ранее сообщалось, что 3 октября на реке Хор перевернулась моторная лодка с людьми. Инцидент случился, когда пострадавшие плыли по по реке. После опрокидывания тогда один человек смог спастись и успел сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

- В ходе проведенных мероприятий 6 октября 2020 года обнаружили бездыханное тело одного рыбака, местонахождение третьего мужчины пока не удалось установить, - рассказали в пресс- службе СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Следователи сейчас проводят проверка, в ходе которой установят обстоятельства произошедшего. Одновременно с этим продолжаются поисковые мероприятия с участием сотрудников МЧС. По результатам проверки примут процессуальное решение.