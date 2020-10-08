Агропродукция глубокой переработки позволит увеличить экспортный потенциал Дальнего Востока – Россельхозбанк

Регионы Дальнего Востока могут существенно нарастить экспортный потенциал за счет увеличения поставок более маржинальной сельхозпродукции глубокой переработки на зарубежные рынки, прогнозируют в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка (ЦОЭ). По расчетам экспертов ЦОЭ, рост агроэкспорта из ДФО может вырасти на треть в перспективе ближайших 3 лет. При этом Хабаровский край входит в число регионов с наибольшим экспортным потенциалом.

- В настоящее время 87% экспорта Дальневосточного федерального округа составляют рыба и ракообразные. Продукты их переработки, в частности, рыбное филе и мясо краба,имеют высокий спрос как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Перспективы экспорта из ДФО связаны с увеличением глубины переработки и расширением ассортимента поставок за счет продукции растениеводства и животноводства, — отмечает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

По данным ЦОЭ, к самым популярным экспортным категориям ДФО относятся минтай (28% поставок региона) и крабы (25%). Еще 6% экспорта составляют масличные.

Китай остается основным импортером продукции Дальнего Востока. На него приходится 52% поставок, еще 39% - на Южную Корею.

- Дополнительными драйверами для роста экспорта должны стать усовершенствованная логистика и обновленная инфраструктура региона, - добавляет Андрей Дальнов.

По оценкам Центра отраслевой экспертизы РСХБ, наибольшим потенциалом для роста агроэкспорта обладают 5 дальневосточных регионов.

- Хабаровский край показывает хорошую динамику экспорта. За 8 месяцев 2020 года регион экспортировал 11% продукции АПК всего Дальневосточного федерального округа на 276 млн долларов. Прирост поставок год к году составил 15%. Дальнейшее увеличение объемов экспорта вероятно за счет наращивания поставок по традиционным направлениям (рыбная продукция) и расширения ассортимента - экспорта соевых бобов и продукции их переработки, молочной продукции, напитков, – рассказывает директор Хабаровского филиала Россельхозбанка Алексей Белокопытов.

Наиболее вовлеченный в экспортную деятельность субъект Дальнего Востока к настоящему моменту – Приморский край. За 8 месяцев 2020 года регион экспортировал 43% всего объема продукции АПК федерального округа на сумму 1,1 млрд долларов. Потенциал прироста экспорта связан как с наращиванием поставок уже традиционных для региона экспортных продуктов (масложировая и рыбная продукция), так и высокомаржинальной пищевой продукции (молочной продукции, в том числе мороженого, плодоовощных консервов, мяса и мясных изделий, безалкогольных напитков).

В целом экспорт продукции АПК из РФ в страны дальнего зарубежья за 8 месяцев 2020 года достиг 14,7 млрд долларов (+14% год к году). Эксперты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка подсчитали, что на Дальневосточный федеральный округ пришлось 17% поставок, или 2,5 млрд долларов.