Обстановка в Хабаровском крае 9 октября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Ольга КИВА

Сегодня, 9 октября, в Хабаровске без осадков, ночью +2 +4, днем +15 +17, ветер южный 5-10 м/с. На юге края без осадков, ночью -3 +4, днем +13 +19, ветер южный 7-12 м/с. В центральных районах без осадков, температура ночью -8 +5, днем +9 +17, ветер южных направлений 4-11 м/с. На севере края без осадков, температура ночью -5 +5, днем +7 +15, ветер различных направлений 5-14 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, в регионе общее число заражений коронавирусом 12735. Из них излечившихся 10 096, скончавшихся 110. За последние сутки выявили 94 новых случая заражения.