Экс-главу поселка в Хабаровском крае осудят за взятку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-главу поселка Ванино в Хабаровском крае осудят за взятку. Ранее сообщалось, что Александра Орлова арестовали по обвинению в коррупционном преступлении, а именно в получении взятки.

- Бывшему главе городского поселения предъявили обвинение по статье «Получение главой органа местного самоуправления с вымогательством взятки в особо крупном размере за совершение действий в пользу взяткодателя», - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Следствие установило, что бывший чиновник с ноября 2018 года по ноябрь 2019 года получил от индивидуального предпринимателя взятку. Деньги были вознаграждением за обеспечение своевременного и беспрепятственного принятия работ по муниципальным контрактам. Предприниматель занимался благоустройством территорий Ванино и автомобильных дорог. Размер взятки определялся в виде шести процентов от цены контрактов, которые планировалось заключить в 2019 году. Ее общая сумма превысила 1,2 миллиона рублей. Уголовное дело рассмотрят в Ванинском районном суде.