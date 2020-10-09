Обстановка в Хабаровске 9 октября 2020: отключения воды, заболеваемость Фото: Администрация Хабаровска

По данным на утро 9 октября 2020 года, горячей воды нет в домах №№66 и 68 на улице Тургенева и в доме №22а на улице Шевченко. Причина тому повреждения на сетях. Отключений холодной воды в городе нет. За минувшие сутки в городе случилась 41 дорожная авария, по номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 825 раз. Об этом сообщили в городской администрации.

По данным на вечер 8 октября 2020, общее число заражений коронавирусом 8903 человека. За последние сутки выявили 79 новых случаев. Горожан призывают соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Это поможет минимизировать риски распространения новой коронавирусной инфекции.

Отметим также, что с 9 октября вступает в силу постановление правительства края, согласно которому ужесточают антикоронавирусные меры.