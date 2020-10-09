Спектакль Хабаровского ТЮЗа в числе номинантов театральной премии «Золотая маска» Фото: Правительство Хабаровского края

Спектакль Хабаровского ТЮЗа в числе номинантов театральной премии «Золотая маска». «Мария и я» - это постановка-эксперимент на сложную и очень актуальную тему. Его создали на основе графического романа Мигеля Гаярдо. В центре повествования 12-летняя дочь автора Мария, у которой аутизм.

- В этой истории почва для диалога, повод для театральной коммуникации на тему «я и другой». Мы хотим, чтобы зрители, проходя через непривычную форму спектакля, ощутили важность контакта с Марией, необходимость ее и нашего существования, необходимость каждой жизни, какой бы причудливой на первый взгляд она ни была, - рассказал режиссер Иван Куркин.

К слову, актеры хабаровские артисты отправятся в Москву. Их постановку столичный зритель увидит 12, 13 и 14 октября на сцене Нового пространства Государственного театра Наций.