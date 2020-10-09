В Хабаровском крае в большинстве районов полностью дали отопление Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае в большинстве районов и Комсомольске -на- Амуре полностью дали отопление. В краевой столице в начале недели запитали только соцобъекты, а к вечеру четверга планируют подключить и жилой фонд.

- Пока частично подключены Амурский, Ванинский и Советско- Гаванский районы. В целом по региону сейчас из 442 котельных запущено в работу 417 - 94% от норматива. Общая подготовка коммунальных объектов к зиме завершена на 98%, а жилфонда - на 99%, - сообщили в министерстве жилищно -коммунального хозяйства Хабаровского края.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон в регионе стартовал на неделю раньше, чем планировалось. На такой шаг пошли, чтобы минимизировать риски простудных заболеваний. Специалисты отмечают, что сейчас идет подъем заболеваемости как ОРВИ и гриппом, так и новой коронавирусной инфекцией.