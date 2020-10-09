Полтысячи хабаровчан отправят в армию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полтысячи хабаровчан отправят в армию. Осенняя призывная кампания набирает обороты в срок с 1 октября по 31 декабря текущего года ряды Вооруженных сил Российской Федерации пополнят 160 жителей Кировского и Краснофлотского районов, 170 парней из Центрального и Железнодорожного районов, из Индустриального – 155.

- Районные призывные комиссии принимают новобранцев в рабочие дни с 9:00 до 15:00. К слову, этой осенью военные не исключают повторения успеха весеннего призыва-2020. Тогда вместо 670 бойцов ряды Вооруженных сил пополнили 730 хабаровчан, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Во время призыва принимают все необходимые меры, чтобы обезопасить здоровье кандидатов в солдаты. Все помещения, которые посещают призывники, обеззараживают. У посетителей измеряют температуру, а на личном приеме военные строго следят за соблюдением всеми участниками процесса социальной дистанции и масочного режима.