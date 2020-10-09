В Хабаровском крае военные городки подготовили к зиме Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае военные городки подготовили к зиме. Перед холодами привели в порядок 113 жилых домов, 1929 казарм, 97 котельных и 520 километров инженерных сетей. В целом на работы затратили 32 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Руководитель ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по Восточному военному округу Валерий Талагаев объяснил, что финансирование текущих ремонтов в этом году оказалось урезано. Управлению не перечислили часть необходимых средств. Сейчас ведомство ждет, когда погасят задолженность в сумме 400 миллионов рублей. Из них примерно 52 миллиона рублей направят как раз на приведение в порядок жилфонда.

К слову, от людей, живущих в военных городках или домах, поступают жалобы на имя Михаила Дегтярева через соцсети. Например, на улице Истомина 82-А обветшал дом, а по адресу Карла Маркса 143-Г промерзает цокольный этаж. На совещании представители профильных ведомств совместно с администрациями муниципалитетов обсудили варианты решения таких проблем. Речь идет о переводе отдельных объектов жилья под управление муниципалитетов. Михаил Дегтярев попросил минЖКХ и глав форсировать процесс передачи.