В Хабаровске гендиректора подозревают в злоупотреблении полномочиями Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске гендиректора подозревают в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, нарушение было в 2019 году. Тогда подозреваемый использовал свои полномочия и создал условия для победы определенной коммерческой организации в конкурсе на поставку нефтепродуктов для социальных нужд Ванинского района.

- После этого, фигурант незаконно заключил с этой организацией допсоглашение об увеличении стоимости поставляемого топлива. Как результат, были нарушены права и законные интересы Ванинского района, был причинен значительный материальный ущерб муниципальной коммунальной организации в сумме свыше трех миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

На сегодняшний день возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Следователи выясняют обстоятельства совершенного преступления.